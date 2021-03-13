Sivas'ta kayakçılar Yıldız Dağı'nda bayraklı iniş gösterisi sundu

Sivas'ta kayakçılar, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde bayraklı iniş gösterisi düzenledi.

Sivas İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde bir araya gelen yaklaşık 300 kayak ve snowboard tutkunu, açtıkları Türk bayrağı ve "Bir ölür, bin dirilir, tarihi baştan yazarız", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" yazılı pankartlarla 1800 metre yükseklikten kayakla iniş gerçekleştirdi.

Ellerindeki Türk bayraklarıyla kayak yapan sporcular daha sonra şehitler için saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuyarak, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer