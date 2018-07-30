Sivas'ta Kavşakta İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Sivas'ta iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza saat 16.00 sıralarında Kayseri Caddesi üzerindeki üniversite kavşağında meydana geldi. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde bir yakınını tedavi ettirdikten sonra Kangal istikametine gitmekte olan Eren Yılanlıdağ yönetimindeki 05 AU 280 plakalı otomobil kavşaktan dönerken Sivas merkezde yakınlarının cenazesine katıldıktan sonra Altınyayla ilçesine gitmekte olan Fatih Polat yönetimindeki 38 EJ 552 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sonrası Fatih Polat idaresindeki otomobil menfeze uçtu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Polat ile birlikte eşi Sariye, oğlu Muhammet Sait (8), yakınları Zeycan Dinç ile diğer araçta bulunan Meliha Deliboyraz (58) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.