Sivas'ta, kavşakta çarpışan araçların çarptıkları duvarı yıkma anı kamerada
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Sivas'ta, kavşakta çarpışan araçların çarptıkları duvarı yıkma anı kamerada

02.03.2021 16:47 | Son Güncelleme: 02.03.2021 16:50
Sivas'ta, kavşakta çarpışan araçların çarptıkları duvarı yıkma anı kamerada

SİVAS'ta, hafif ticari araç ile otomobil, önce kavşakta çarpıştı ardından bahçe duvarını çarparak, yıktı.

SİVAS'ta, hafif ticari araç ile otomobil, önce kavşakta çarpıştı ardından bahçe duvarını çarparak, yıktı. Kameraya yansıyan kazada sürücüler, yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Organize Sanayi Bölgesi 7'nci Cadde'de meydana geldi. M.Ş.'nin kullandığı 58 AAG 067 plakalı otomobil, İ.Y. yönetimindeki 35 KD 3684 plakalı hafif ticari araçla kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkan araçlar, caddedeki iş yerinin bahçe duvarı ile beton elektrik direğine çarptı. Kaza ve çarpmanın şiddetiyle bahçe duvarının yıkılma anları, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazada yaralanan sürücüler, bölgeye gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.


Sivas'ta, kavşakta çarpışan araçların çarptıkları duvarı yıkma anı kamerada
Sivas'ta, kavşakta çarpışan araçların çarptıkları duvarı yıkma anı kamerada
Sivas'ta, kavşakta çarpışan araçların çarptıkları duvarı yıkma anı kamerada
Sivas'ta, kavşakta çarpışan araçların çarptıkları duvarı yıkma anı kamerada
Sivas'ta, kavşakta çarpışan araçların çarptıkları duvarı yıkma anı kamerada
Sivas'ta, kavşakta çarpışan araçların çarptıkları duvarı yıkma anı kamerada
Sivas'ta, kavşakta çarpışan araçların çarptıkları duvarı yıkma anı kamerada
Sivas'ta, kavşakta çarpışan araçların çarptıkları duvarı yıkma anı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayşe Mine EĞÜZ

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