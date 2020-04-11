Sivas'ta kavga eden 6 kişiye "sosyal mesafeyi ihlalden" para cezası Sivas'ın Kangal ilçesinde kavga eden ve kuru sıkı tabancayla havaya ateş eden 6 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "sosyal mesafeyi ihlal" ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.

Sivas'ın Kangal ilçesinde kavga eden ve kuru sıkı tabancayla havaya ateş eden 6 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "sosyal mesafeyi ihlal" ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kangal ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde kavga eden ve kuru sıkı tabancayla havaya ateş eden 6 kişiye, adli işlemlerinin yanı sıra her birine ayrı ayrı olmak üzere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi ve İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 18 bin 900 lira idari para cezası verildi.

Ayrıca kuru sıkı silah bulunduran ve kullanan şüpheliye 1586 lira para cezası uygulandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kovid-19 salgınının daha fazla insanımızın kaybına sebebiyet vermemesi, sosyal ve ekonomik hayatın hızla normale döndürülmesi amacıyla, sosyal mesafe ve izolasyon kavramlarının öneminin sürekli açıkladığı pandemi ortamında izolasyon kurallarına uymadıkları gibi, kamunun huzur ve sükununu bozanlar hakkında hem adli hem de idari işlemler yapılarak Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca ayrıca 3 bin 150 lira idari para cezaları uygulanmaya devam edecektir."

Kaynak: AA