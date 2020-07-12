Sivas'ta karton taraftarlara konser Keman sanatçısı Uğur Yıldırım, Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karton taraftarlara "Futbolu çok özledik" temasıyla konser verdi.

Keman sanatçısı Uğur Yıldırım, Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karton taraftarlara "Futbolu çok özledik" temasıyla konser verdi.

Adana'da yaşayan Sivaslı keman sanatçısı Uğur Yıldırım, Sivas Valiliğinin organizasyonda Süper Lig'de 54 puanla üçüncü sırada yer alan Sivasspor için bir klip hazırladı.

"Futbolu çok özledik" temasıyla hazırlanan klipte sanatçı Yıldırım, DJ kabini ve ses sistemleriyle tribünlerdeki karton taraftarlara 'Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda konser verdi. Yıldırım, Gigi D'Agostino'nun "L'Amour Toujours" şarkısını seslendirdi.

Projenin amacını İHA muhabirine anlatan Yıldırım, "Küçüklüğümden bu yana Sivasspor maçlarını izlerken hayalim müziğimi stadın ortasında icra etmekti. Geçen ay bu fikrimi Vali Salih Ayhan'a sundum ve o da kabul etti. Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz da katkı sundu. Başta Sivassporlu futbolcular olmak üzere bütün camiaya moral olmuştur inşallah. Bir an önce normal yaşantımıza dönüp maçlara gitmeyi, karton taraftarlara değil direkt seyircilere konser vermeyi istiyorum" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA