Sivas'ta karlı zeminde atlı kızak keyfi
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Sivas'ta karlı zeminde atlı kızak keyfi

19.01.2021 14:31 | Son Güncelleme: 19.01.2021 14:34
Sivas'ta karlı zeminde atlı kızak keyfi

Sivas'ta ata halat ile bağlanan kızakla kayan bir grup genç, keyifli dakikalar yaşadı.

Sivas'ta ata halat ile bağlanan kızakla kayan bir grup genç, keyifli dakikalar yaşadı.

Kentte etkili olan kar yağışının ardından atçılıkla uğraşan bir grup genç, atın arkasına halatla bağladıkları kızakla karda kaydı.

Zaman zaman kızaktan düşen gençler, keyifli anlar geçirdi.

Koyulhisar ilçesine yaklaşık 17 kilometre uzaklıkta bulunan çam ormanlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası'nda etkili olan kar yağışını fırsata çeviren kuaför Serkan Alkan da bir aracın arkasına iple kızak bağladı.

Kayarken zaman zaman kızaktan düşen Alkan, eğlenceli anlar yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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