Sivas'ta karla mücadelenin "kahramanları" yolları açık tutmak için çaba gösteriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Sivas'ta karla mücadelenin "kahramanları" yolları açık tutmak için çaba gösteriyor

05.02.2021 11:25 | Son Güncelleme: 05.02.2021 11:28
Sivas'ta karla mücadelenin

Sivas'ın kırsal bölgelerinde etkili olan kar yağışının ardından karla mücadele ekipleri yolları ulaşıma açık tutmak için yoğun çalışıyor.

Sivas'ın kırsal bölgelerinde etkili olan kar yağışının ardından karla mücadele ekipleri yolları ulaşıma açık tutmak için yoğun çalışıyor.

İl Özel İdaresinin karla mücadele ekipleri, kırsaldaki yerleşim yerlerinin kapalı yollarını yeniden ulaşıma açmak için iş makineleri ile çalışmalarını sürdürüyor. Bazı bölgelerde kar kalınlığının iş makinelerinin boyuna ulaştığı görüldü.

Kangal ilçesi Bektaş ve Aktepe köylerinde yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Kar nedeniyle yerleşim yerlerinin birçoğunun yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresinin karla mücadele ekipleri, yolları yeniden ulaşıma açmak için iş makineleriyle çalışıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Enis Berberoğlu Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Deniz Akkaya Bülent Serttaş Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Arda Turan Aykut Kocaman Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler Rusya Terör Almanya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivas'ta karla mücadelenin "kahramanları" yolları açık tutmak için çaba gösteriyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 11:32:01. #1.14#
title