Sivas'ta karla mücadelenin "kahramanları" yolları açık tutmak için çaba gösteriyor

Sivas'ın kırsal bölgelerinde etkili olan kar yağışının ardından karla mücadele ekipleri yolları ulaşıma açık tutmak için yoğun çalışıyor.

Sivas'ın kırsal bölgelerinde etkili olan kar yağışının ardından karla mücadele ekipleri yolları ulaşıma açık tutmak için yoğun çalışıyor.

İl Özel İdaresinin karla mücadele ekipleri, kırsaldaki yerleşim yerlerinin kapalı yollarını yeniden ulaşıma açmak için iş makineleri ile çalışmalarını sürdürüyor. Bazı bölgelerde kar kalınlığının iş makinelerinin boyuna ulaştığı görüldü.

Kangal ilçesi Bektaş ve Aktepe köylerinde yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Kar nedeniyle yerleşim yerlerinin birçoğunun yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresinin karla mücadele ekipleri, yolları yeniden ulaşıma açmak için iş makineleriyle çalışıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya