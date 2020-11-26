Sivas'ta karla mücadelede 446 personel görev alacak

Sivas'ta karla mücadele çalışmalarında 446 personelin sahada görev alacağı bildirildi.

Sivas'ta karla mücadele çalışmalarında 446 personelin sahada görev alacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kış tedbirlerinin görüşüldüğü toplantı, Vali Salih Ayhan başkanlığında Valilik ek binasında gerçekleştirildi.

Toplantıya belediye, Karayolları, İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis ve ilgili kurumların müdürleri ile kaymakamlar ve ilçe özel idare müdürleri, video konferans yöntemiyle katıldı.

AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci'nin tedbirlerle ilgili sunumunun ardından söz alan Vali Ayhan, Sivas'ın, 28 bin 488 kilometrekarelik yüzölçümüyle Türkiye'nin yüzölçümü bakımından en büyük ikinci şehri olduğunu, karla mücadele ekiplerinin 17 ilçe, bin 233 köy olmak üzere bin 926 yerleşim merkezinde 7 bin 960 kilometre yol ağında çalışma yapacağını ifade etti.

???????AFAD kurtarma araçlarının kışlık bakımının yapıldığını, karla mücadele çalışması yürütecek tüm kurumların hazırlıklarını tamamladığını belirten Ayhan, şunları kaydetti:

"Şehir içi karla mücadele çalışmalarını yürütmek üzere, Belediye Başkanlığımızca 20 tuzlama kamyonu, 17 kar taşıma kamyonu, 6 greyder, 10 lastikli yükleyici kepçe, 9 traktör kepçe olmak üzere 62 araç ve 130 personel görevlendirilmiştir. Ayrıca 9 bin ton tuz istif edilmiştir. Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 32 greyder, 37 yükleyici ve kazıcı yükleyici, 6 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 38 servis kamyonu, 122 personeli ile karla mücadele çalışmalarında görev alacak. Karayolları Bölge Müdürlüğü Sivas il sınırları içerisinde karla mücadele çalışmaları için 45 şube şefliğinde ve 14 bakımevinde kamuya ait 122 muhtelif cins araç ve 250 kamu işçisi, 116 yüklenici firmaya ait iş makinası ve 196 yüklenici işçisi görevlendirdi. Bu amaçla 250 kamu personeli ile 196 yüklenici firma personeli olmak üzere toplam 446 personel görevlendirilmiştir. Karla mücadele süresince yaklaşık 15 bin ton tuz ve 30 bin ton agrega malzeme refüj mahallerine depolanmıştır."

Asılsız ihbarlar cezalandırılacak

Karla mücadele çalışmalarında asılsız ihbarların mücadeleyi sekteye uğrattığını ve bu tür durumlarda cezai müeyyide uygulanacağını hatırlatan Vali Ayhan, şunları dile getirdi:

"Kapanan yollarda Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerimiz hızlı bir şekilde çalışma yürütecek. Kar yağışı nedeniyle ulaşımın aksadığı yollarda önceliği olan yerleşim alanlarına daha sonra diğer yerleşim birimlerine hizmet götürülecek. Ana arterler, ilk yardım gerektiren hususlar ve İl Sağlık Müdürlüğünün riskli grupta olan astım, kanser, gebe ve KOAH gibi hastaları olan yerleşim birimlerine öncelik tanınacak. Kovid-19 şartlarında iyileşme olup, eğitim ve öğretime devam edilmesi, öğretmen ve öğrenci ulaşımında herhangi bir risk olması durumunda, konu değerlendirilecek ve gerekli karar verilecektir. Köy yollarının erken açılması için yapılan asılsız ihbarların işimizi aksattığı da ortadadır. Bunun için de her yıl olduğu gibi bu yılda 112 Acil Çağrı Merkezine yapılacak asılsız ihbarlara gerekli cezai müeyyide uygulanacaktır."

Vali Ayhan, kimsesiz, ihtiyaç sahibi ve sokak hayvanlarının da unutulmayacağını ifade ederek, bu hususa önem vereceklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer