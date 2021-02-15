Sivas'ta karla mücadele toplantısı yapıldı

Sivas'ta beklenen yoğun kar yağışları, buzlanma ve don olayları öncesinde ilgili kurumların koordinasyonunda sıkıntı yaşanmaması, karla mücadelede gerekli önlemlerin alınması ve afet yönetimi konularında öngörülen çalışmaların masaya yatırılması amacıyla Karla Mücadele Toplantısı gerçekleştirildi.

Sivas'ta beklenen yoğun kar yağışları, buzlanma ve don olayları öncesinde ilgili kurumların koordinasyonunda sıkıntı yaşanmaması, karla mücadelede gerekli önlemlerin alınması ve afet yönetimi konularında öngörülen çalışmaların masaya yatırılması amacıyla Karla Mücadele Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda konuşan Vali Salih Ayhan, kentte bu geceden itibaren beklenen yoğun kar yağışı ile buzlanma uyarısı sonrasında mevcut durumu ve sahada yaşanabilecek sıkıntıları değerlendirmek açısından bir araya geldiklerini belirtti.

Bu sene kış boyunca devam eden düzenli bir kar yağışının görülmediğini aktaran Ayhan, "Fakat kısa zamanlı yoğun kar yağışları ile karşı karşıya kaldık. Bu tip yağış şekli karla mücadelede yüksek bir hız ve koordinasyon gerektirmekte. Gerek araç gerekse personel imkanı olarak karla mücadeleyi etkin bir biçimde yürütecek tecrübe ve donanıma sahibiz." ifadelerini kullandı.

Son kar yağışında en çok elektrik kesintileriyle karşı karşıya kaldıklarını vurgulayan Ayhan, "Hatta bu durum karla mücadeledeki genel başarımıza da gölge düşürdü diyebilirim. Çünkü kısa süreli dahi olsa elektrik kesintisi kış döneminde vatandaşlarımız açısından oldukça sıkıntılı bir durum." açıklamasında bulundu.

Asılsız ihbarda bulunanlar cezalandırılacak

Karla mücadelede her kurumun üzerine düşen sorumluluğu eksiksiz bir biçimde yerine getirmesi gerektiğini belirten Ayhan, şunları kaydetti:

"Kar yağışıyla beraber merkez ve 16 ilçemizde tüm kapasitemizle sahaya çıkmamıza rağmen bazen vatandaşlarımızın hizmetin daha erken kendine ulaşması amacıyla asılsız ihbarlarda bulunduğunu da görüyoruz. Bu tür durumlarda asılsız ihbarda bulunanlarla ilgili gerekli işlemleri tereddütsüz yapacağız. Aynı şekilde vatandaşlarımızın tüm iletişim kaynaklarını bu süreçte etkin kullandığını görüyoruz. Bunların başında da valiliğimizin sosyal medya hesapları geliyor. Karla mücadele noktasında yapılan paylaşımları ilgili kurumlarımızın hassasiyetle takip etmesini istiyorum. Yol açma çalışmalarımızda önceden belirlenen bir öncelik sırası vardır. Acil hasta, eğitim, gebe hastalar gibi önceliğimizdir. Kar yağışını bir külfet değil, bereket olarak gören bir anlayış ile yürüttüğümüz karla mücadelemizi tüm kurumlarımızla beraber vatandaş odaklı bir anlayış içerisinde sürdürmeye devam edeceğiz."

Ayhan, özellikle Doğa Koruma ve Milli Parklar başta olmak üzere tüm kurumların gerek sokakta gerekse arazide yaşayan hayvanların aç kalmamaları noktasında kış mevsimi boyunca gerekli duyarlılığı göstermesini istedi.

Toplantıya ilgili kurumların yetkilileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer