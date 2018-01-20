Sivas'ta karla mücadele sürüyor

Sivas'ta kar dolayısı ile araç ulaşımı kesilen 359 köy ve mahalle yolunda karla mücadele çalışmaları sürüyor

SİVAS - Sivas'ta kar dolayısı ile araç ulaşımı kesilen 359 köy ve mahalle yolunda kürlü mücadele çalışmaları sürüyor.

Sivas'ta iki gün önce etkili olan yoğun kar yağışı sonrası kapanan yollarda başlatılan karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor. İl Özel İdaresi'ne ait 99 iş makinesi ile çalışmalar sürdürülürken 359 köy ve mahalle yolunun halen ulaşıma kapalı olduğu öğrenildi.

Sivas'ta yoğun kar yağışından en fazla etkilenen ilçe Suşehri oldu. Suşehri ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. 24 köy ile halen araç ulaşımı sağlanamıyor. İlçede iletişim ve enerji hatları da zarar gördü. Bir çok köy elektriksiz kaldı. Hasar gören enerji ve iletişim hatlarında onarım çalışmaları başlatıldı.