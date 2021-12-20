Karla mücadele ekipleri yolda mahsur kalan ÇEDAŞ ekibi için seferber oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karla mücadele ekipleri yolda mahsur kalan ÇEDAŞ ekibi için seferber oldu

AA - Haberler | Güncel

Sivas'ın Divriği ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle köy yolunda mahsur kalan ÇEDAŞ ekibini karla mücadele ekipleri kurtardı.

DİVRİĞİ, SİVAS (AA) - Sivas'ın Divriği ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle köy yolunda mahsur kalan ÇEDAŞ ekibini karla mücadele ekipleri kurtardı.

İlçeye bağlı Dumluca, Karaağaç ve Bahçeli köylerinde yaşanan elektrik kesintisini gidermek için bölgeye giden ÇEDAŞ ekibi yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.

ÇEDAŞ ekibini kurtarmak için bölgeye karla mücadele ekipleri sevk edildi.

Kapanan köy yolunu iş makineleriyle kısa sürede açan ekipler mahsur kalan işçileri kurtardı.

Karla mücadele ekipleri yolda mahsur kalan ÇEDAŞ ekibi için seferber oldu

Karla mücadele ekipleri yolda mahsur kalan ÇEDAŞ ekibi için seferber oldu

Karla mücadele ekipleri yolda mahsur kalan ÇEDAŞ ekibi için seferber oldu

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Elazığ ve Bingöl Karlıova'da 46 köy yolu, kardan kapandı (3)

Elazığ ve Bingöl Karlıova'da 46 köy yolu, kardan kapandı (3)

 Valilik 16-21 Aralık için İstanbul'u uyarmıştı! Peki beklenen kar gelecek mi, işte yanıtı

Valilik 16-21 Aralık için İstanbul'u uyarmıştı! Peki beklenen kar gelecek mi, işte yanıtı

 MUŞ'TA KAR VE TİPİDE MAHSUR KALAN 30 KİŞİ KURTARILDI

MUŞ'TA KAR VE TİPİDE MAHSUR KALAN 30 KİŞİ KURTARILDI

AA - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title