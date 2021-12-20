Karla mücadele ekipleri yolda mahsur kalan ÇEDAŞ ekibi için seferber oldu

DİVRİĞİ, SİVAS (AA) - Sivas'ın Divriği ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle köy yolunda mahsur kalan ÇEDAŞ ekibini karla mücadele ekipleri kurtardı.

İlçeye bağlı Dumluca, Karaağaç ve Bahçeli köylerinde yaşanan elektrik kesintisini gidermek için bölgeye giden ÇEDAŞ ekibi yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.

ÇEDAŞ ekibini kurtarmak için bölgeye karla mücadele ekipleri sevk edildi.

Kapanan köy yolunu iş makineleriyle kısa sürede açan ekipler mahsur kalan işçileri kurtardı.