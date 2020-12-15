Sivas'ta karla mücadele ekipleri, kış boyunca 500 araçla 7 gün 24 saat sahada olacak
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Sivas'ta karla mücadele ekipleri, kış boyunca 500 araçla 7 gün 24 saat sahada olacak

15.12.2020 15:13 | Son Güncelleme: 15.12.2020 15:17
Sivas'ta karla mücadele ekipleri, kış boyunca 500 araçla 7 gün 24 saat sahada olacak

Türkiye'de kış mevsiminin çetin ve uzun geçtiği illerden Sivas'ta hazırlıklarını tamamlayan karla mücadele ekipleri, 500 araçla 7 gün 24 saat sahada olacak.

Türkiye'de kış mevsiminin çetin ve uzun geçtiği illerden Sivas'ta hazırlıklarını tamamlayan karla mücadele ekipleri, 500 araçla 7 gün 24 saat sahada olacak.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde tüm ilgili kurumlar kırsalda yaşayan vatandaşların kış mevsimini sorunsuzu geçirmesi için hazırlıklarını tamamladı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, İl Özel İdaresi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ve Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü 161. Şube Şefliğini ziyaret ederek kış hazırlıkları hakkında yetkililerinden bilgi aldı.

Burada açıklama yapan Ayhan, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının başladığını belirtti.

Sivas olarak tüm kurumlar ile kışa hazır olunduğunu aktaran Ayhan, "İl genelinde 10 bin kilometrenin üzerinde yol ağı bulunmaktadır. Bu kış, yaklaşık bin personel ve 500 civarında araçla sahada olacağız. Kar yağışı ilimiz için büyük önem arz etmektedir. Kışı yük olarak değil, nimet olarak değerlendiriyoruz. Coğrafyayı iyi tanıyan, tecrübesi olan ekibimizle bu işi başaracağız." ifadelerini kullandı.

Sivas halkının kış dönemini huzurlu, kazasız ve belasız şekilde geçirmesi için 7 gün 24 saat hız kesmeden çalışacaklarını vurgulayan Ayhan, önceliğin hastalık, doğum, ölüm gibi vakalarla taşımalı eğitim yapılan birinci dereceli köy yollarına verileceğini sözlerine ekledi.

Programda İl Genel Sekreteri Cengiz Nayman, AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürü Mürvet İnce, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Burak Caner de yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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