Sivas'ta karla mücadele ekipleri için klip hazırlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas'ta karla mücadele ekipleri için klip hazırlandı

AA, Serhat Zafer - Güncel
 - Güncelleme:
Sivas'ta karla mücadele ekipleri için klip hazırlandı

Sivas İl Özel İdaresi, karla mücadelede görev alan ekipleri için klip yaptı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Sivas İl Özel İdaresi, karla mücadelede görev alan ekipleri için klip yaptı.

İlin 16 ilçesinde çekilen görüntülerde kar üzerine ilçelerin isimleri yazıldı.

İş makineleri ilçe isimlerinin yazılı olduğu bölgelerde kar temizliği yaptı.

"Kar yağar kar üstüne" türküsü eşliğinde hazırlanan klip, "Bu görüntüler Sivas'ın dört bir köşesinden. İlçe Özel İdare ekiplerimiz 7 gün 24 saat yol açma çalışmaları için nöbette." ifadeleriyle İl Özel İdaresinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

AA / Serhat Zafer - Güncel

Hisarcık, Sivas, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title