Sivas'ta karla mücadele ekipleri cenazenin defni için köy yolunu ulaşıma açtı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas'ta karla mücadele ekipleri cenazenin defni için köy yolunu ulaşıma açtı

AA, Göksel Cüneyt İğde - Güncel
 - Güncelleme:
Sivas'ta karla mücadele ekipleri cenazenin defni için köy yolunu ulaşıma açtı

Sivas'ın Hafik ilçesinde kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açılarak, bir cenazenin defni gerçekleştirildi.

İSTANBUL (AA) - Sivas'ın Hafik ilçesinde kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açılarak, bir cenazenin defni gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, 75 yaşındaki Mehmet Köse, kalp yetmezliği nedeniyle İstanbul'da vefat etti.

Yakınları tarafından memleketi Hafik'e getirilen Köse'nin cenazesi, defin için ilçeye bağlı Şahin köyüne götürülmek istendi.

Kar ve tipiden yolun kapanması dolayısıyla köye ulaşılamayınca İl Özel İdaresinden yardım istendi.

İş makineleriyle bölgeye gelen ekipler, kapanan köy yolunu kardan temizleyerek defin işleminin yapılmasını sağladı.

AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel

İstanbul, Sivas, Kalp, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title