Sivas'ta karla mücadele ekipleri "acil" vakalar için seferber oldu

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Sivas'ta karla mücadele ekipleri, hasta bulunan bazı köylere ulaşımı sağlayan ve yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açtı, acil olaylara müdahale etti.

Yıldızeli ilçesi Yakup köyünde yaşayan 80 yaşındaki Fadime Şahin, kalp rahatsızlığı nedeniyle 112 Acil Servis ekiplerinden yardım talep etti.

Sağlık ekipleri, Yıldızeli İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekiplerinin kardan kapanan yolu açmasıyla ulaştıkları hastayı hastaneye kaldırdı.

İlçenin Kerimumin köyünde ise akciğer rahatsızlığı bulunan Zeliha Üzümcü'nün (82) rahatsızlanması üzerine yakınları durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Karla mücadele ekiplerinin açtığı yolda ilerleyen sağlık ekipleri, Üzümcü'yü ambulansla Yıldızeli Devlet Hastanesine ulaştırdı.

Suşehri ilçesinde de Emre Keleş'in kara saplanan aracı İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

İlçenin Balkara köyünde yaşayan 64 yaşındaki Asiye Uğur, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle rahatsızlanınca 112 ekiplerinden yardım talep etti.

Sağlık ekipleri, Suşehri İlçe Özel İdaresinin yolu açmasının ardından köye ulaşarak hastaya müdahale etti.