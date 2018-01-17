Sivas'ta Karla Mücadele Çalışmaları

Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, karla mücadele çalışmaları kapsamında asılsız ihbarda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacağını belirtti.

Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin kar yağışının ardından karla mücadele çalışmalarına başladığını belirtti.

Kırsalda yürütülen karla mücadele çalışmalarının 7 gün 24 saat hız kesmeden devam edeceğini aktaran Kaya, "Sayın Valimiz Davut Gül tarafından yayınlanan 'Karla Mücadele Talimatnamesi' kapsamında hareket ediyoruz. Bu talimatname tüm ilçelerimize bildirildi. İlçelerde kaymakamlarımız koordinesinde yapılacak çalışmalar, merkez ilçe ve Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde ise Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüzce yürütülecek." dedi.

Karla mücadele çalışmalarında 1. dereceli köy yolları dışına çıkılmayacağını, önceliğin hastalık, doğum, ölüm, taşımalı eğitim yapılan ve grup köy yollarına verileceğini anlatan Kaya, "Asılsız ihbarlar için yasal süreç işletilecektir. Yanlış ihbarlar gerçekten acil bir hastanın mağdur kalmasına neden olabilmektedir. Kapalı yolların açılması yönünde güçlü ve nitelikli ekiplerimiz mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca çalışmaktadır. Vatandaşlarımızın yanlış ihbarlar yaparak işlerimizi aksatmamalarını istiyor ve bu konuda kendilerinden duyarlılık bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

Kaya, 2017-2018 kış sezonunda, 100'ün üzerinde araç ve ekipmanın hazır olduğunu, 211 personelin ise bu kış karla mücadele çalışmalarına katılacağını bildirdi.

Sivas İl Özel İdaresinin çok kısa sürede hızlı ve aktif kadrosu ile 7 bin 960 kilometre yol ağında ve bin 692 yerleşim yerinde yolları açabileceğine dikkati çeken Kaya, "Kar bizim için bir nimet ve berekettir. Her yıl olduğu gibi bu yıl da karla mücadele edebilecek gücümüz ve kapasitemiz var. Mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmaktayız ve kışa hazırız." değerlendirmesini yaptı.

Sivas Belediyesi ekipleri kışa hazır

Öte yandan Sivas Belediyesi karla mücadele ekipleri de şehir merkezinde çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler 7 bin ton tuz, 75 araç ve 330 personel ile karla mücadele çalışması yapacak. Karla mücadele ekipleri, kar yağışıyla şehrin ana arterleri başta olmak üzere tüm yol ve caddelerde tuzlama yaparak yollarda kar tutmasını engelliyor.

Yol ve kaldırımları temizleyen belediye ekipleri, özellikle Atatürk Caddesi, İstasyon Caddesi ve Kent Meydanı'nda başlayan yoğun çalışmalarını şehrin tamamında gerçekleştiriyor.

Çocuklar karın tadını çıkarttı

Kentte uzun süredir mevsim normallerinin üzerinden seyreden hava sıcaklığının ardından bugün etkisini gösteren kar yağışı, en çok çocukları sevindirdi.

Kardan adam yapan çocuklar, kartopu oynayarak keyifli dakikalar geçirdi.