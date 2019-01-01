Sivas'ta Karla Mücadele

Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle kapalı olan 105 köy yolunda karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan, Sivas merkezde 4, Divriği ilçesinde 33, Gürün ilçesinde 16, Kangal ilçesinde, 48 ve Yıldızeli ilçesinde 4, köy yolunda karla mücadele çalışmalarının sürdüğü belirtildi. - SİVAS

Kaynak: İHA