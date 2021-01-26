Sivas'ta karısının satırla yaraladığı kişi tedavi altına alındı
26.01.2021 15:33 | Son Güncelleme: 26.01.2021 15:36
Sivas'ta karısı tarafından satırla yaralandığı iddia edilen kişi, hastanede tedavi altına alındı.
Sivas'ta karısı tarafından satırla yaralandığı iddia edilen kişi, hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Huzur Mahallesi'nde yaşayan M.A. (40), eşi H.A. (44) ile tartışmaya başladı.
Çift arasında çıkan kavgada M.A, kocasını satırla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.
Gözaltına alınan kadın, ifadesi alınmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer