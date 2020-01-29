Sivas'ta kargo paketinde tarihi eser ele geçirildi
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Sivas'ta kargo paketinde tarihi eser ele geçirildi

Sivas'ta kargo paketi içerisinde tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 gümüş sikke ve dedektör ele geçirildi.

29.01.2020 09:52 | Son Güncelleme: 29.01.2020 09:58
Sivas'ta kargo paketinde tarihi eser ele geçirildi

'ta kargo paketi içerisinde tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 gümüş sikke ve dedektör ele geçirildi.

İl ekipleri, Demircilerardı Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri marangoz H.K'yi (40) durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında tarihi eser olduğu değerlendirilen yüzük bulundu. H.K'nın aracında yapılan aramada ise kargo paketi içerisinde 2 sikke ve faturasız dedektör ele geçirdi.

Ele geçirilen eserler Müze Müdürlüğüne teslim edildi. H.K. hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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