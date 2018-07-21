Sivas'ta Kardeşler Arasında Arsa Kavgası: 1 Yaralı
Sivas'ta, iki kardeş arasında arsa anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Sivas'ta, iki kardeş arasında arsa anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
İddiaya göre, Ö.A. (58) ile kardeşi M.A. (54) arasında, Kümbet Mahallesi 7'nci Sokak'ta, arsa anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Ö.A, tabancayla kardeşi M.A'ya ateş açtı. Kurşun, kavgayı ayırmaya çalışan M.A'nın eşi N.A'ya (46) isabet etti.
Başından ve elinden yaralanan N.A, 112 acil servis ekibince Numune Hastanesine kaldırıldı.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Ö.A, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.