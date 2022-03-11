Sivas'ta kardan yolu kapanan köydeki kalp hastasının imdadına kurtarma ekipleri yetişti - Haberler

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Sivas'ta kardan yolu kapanan köydeki kalp hastasının imdadına kurtarma ekipleri yetişti

AA - Halife Yalçınkaya - Güncel
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Sivas'ta kardan yolu kapanan köydeki kalp hastasının imdadına kurtarma ekipleri yetişti

Sivas'ın Gemerek ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, Özel İdare ekiplerinin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

GEMEREK, SİVAS (AA) - Sivas'ın Gemerek ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, Özel İdare ekiplerinin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

Gemerek ilçesi Öziçi köyünde yaşayan kalp hastası Durdu Öztürk'ün rahatsızlanması üzerine yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Kar nedeniyle ambulansın köye ulaşamaması üzerine Özel İdare ekiplerinden yardım istendi.

İş makinesinin açtığı yolda ilerleyen sağlık ekibi, ilk müdahalesini köyde yaptıkları Öztürk'ü ambulansla Gemerek Devlet Hastanesine götürdü.

AA / Halife Yalçınkaya - Güncel

Gemerek, Sivas, Kalp, kar, Güncel, Haberler

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