Kardan yolu kapanan köyde kalp krizi geçiren kişi hastaneye ulaştırıldı
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Kardan yolu kapanan köyde kalp krizi geçiren kişi hastaneye ulaştırıldı

18.01.2021 10:15 | Son Güncelleme: 18.01.2021 10:49

Sivas'ın Suşehri ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde kalp krizi geçiren hasta, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde kalp krizi geçiren hasta, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

İlçeye 23 kilometre uzaklıktaki Şarköy'de kalp krizi geçiren Muharrem Özgür'ün yakınları, 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Köy yolunun kar yağışı nedeniyle kapanmasından dolayı bölgeye Suşehri Özel İdaresi karla mücadele ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin açtığı yolda ilerleyen sağlık ekipleri, güçlükle ulaştıkları hastayı yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından Suşehri Devlet Hastanesine kaldırdı.

Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kardan yolu kapanan köyde kalp krizi geçiren kişi hastaneye ulaştırıldı
Kardan yolu kapanan köyde kalp krizi geçiren kişi hastaneye ulaştırıldı
Kardan yolu kapanan köyde kalp krizi geçiren kişi hastaneye ulaştırıldı
Kardan yolu kapanan köyde kalp krizi geçiren kişi hastaneye ulaştırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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