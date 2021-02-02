Sivas'ta kardan kapanan 74 köy ve 39 mezranın yolu 3 günde açıldı

Sivas'ın Hafik ilçesinde yoğun kar yağışının ardından kapanan 74 köy ve 39 mezranın yolunda, karla mücadele ekiplerinin 3 günlük çalışmasıyla ulaşım sağlanmaya başladı.

Hafik Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 3 gün önce ilçede etkili olan kar yağışının ardından 74 köy ile 39 mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Bölgeye iş makineleriyle gelen özel idare ekipleri, 3 gün aralıksız süren çalışmada yolları ulaşıma açtı.

Açıklamada, "Hafik İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri olarak 2021 kış sezonunda karla mücadele çalışmalarına 7/24 esaslı devam ediyoruz. 74 köy ve 39 mezramızın yolunu 3 günde açtık ve an itibarıyla kapalı köy yolumuz kalmadı. Ekiplerimize, muhtarlarımıza ve anlayış gösteren halkımıza teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde