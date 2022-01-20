Sivas'ta kardan kapanan 470 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor - Haberler
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Sivas'ta kardan kapanan 470 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

Sivas'ta kardan kapanan 470 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
AA / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 470 köy yolu ulaşıma kapandı.

SİVAS (AA) - Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 470 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde 470 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı yolların açılması için 93 araç ve 136 personelle çalışmalar sürdürülüyor.

Yol açma çalışmasında ekipler, hastalık, doğum ve ölüm gibi olaylara öncelik veriyor.

AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri

Sivas, kar, Güncel, Haber

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