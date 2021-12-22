Sivas'ta karda mahsur kalan ÇEDAŞ ekipleri kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas'ta karda mahsur kalan ÇEDAŞ ekipleri kurtarıldı

Sivas'ta karda mahsur kalan ÇEDAŞ ekipleri kurtarıldı
AA / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Sivas'ın Suşehri ilçesinde elektrik arızasına giderken araçları kara saplanan Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ) ekibi, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

SUŞEHRİ, SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde elektrik arızasına giderken araçları kara saplanan Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ) ekibi, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Suşehri ilçesi Kale köyündeki elektrik arızasını gidermek için yola çıkan ÇEDAŞ ekiplerinin aracı kara saplandı.

Bilgi verilmesi üzerine bölgeye Suşehri İlçe Özel İdaresi ekipleri yönlendirildi.

Kar nedeniyle kapanan köy yolunu açan ekipler, ÇEDAŞ'a ait aracı dozer yardımıyla çekerek saplandığı yerden kurtardı.

Lise öğrencisi 50 TL'ye biyogaz üretti

Lise öğrencisi 50 TL'ye biyogaz üretti

AA / Halife Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title