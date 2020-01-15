Sivas'ta karbonmonoksit gazından zehirlenen iki çobandan biri öldü
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Sivas'ta karbonmonoksit gazından zehirlenen iki çobandan biri öldü

Sivas'ın Kangal ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Afganistan uyruklu çobanlardan biri öldü, biri tedavi altına alındı.

15.01.2020 13:14 | Son Güncelleme: 15.01.2020 13:14
Sivas'ta karbonmonoksit gazından zehirlenen iki çobandan biri öldü

'ın ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen uyruklu çobanlardan biri öldü, biri tedavi altına alındı.

Reşadiye Mahallesi Kurusırt mevkisindeki ahırlar bölgesinde çobanlık yapan Abdulaziz Muhammed Qurban (26) ile Abdulqani Abdulbaqi'den alamayan çiftlik sahipleri çobanların kaldığı lojmana gitti.

Çobanları hareketsiz halde bulan çiftlik sahiplerinin haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Qurban'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Baygın halde bulunan ve Kangal Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen Abdulbaqi'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Çobanların, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edildi.

Kaynak: AA
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