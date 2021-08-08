Sivas'ta karate rüzgarı esti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivas'ta karate rüzgarı esti

Sivas'ta karate rüzgarı esti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Sivas'ta 4 ilden 158 sporcunun katılımı ile "Minikler ve Yıldızlar İller Arası Karate Turnuvası" düzenlendi.

Sivas'ta 4 ilden 158 sporcunun katılımı ile "Minikler ve Yıldızlar İller Arası Karate Turnuvası" düzenlendi. Turnuva sonunda derece yapanlara madalya verildi.

Sivas Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Karate Federasyonu ve Karate Sivas İl Temsilciliği organizesinde Sivas'ta "Minikler ve Yıldızlar İller Arası Karate Turnuvası" yapıldı.

Mecnun Otyakmaz Spor Salonu'nda gerçekleşen turnuvaya 4 ilden 158 sporcu katıldı. Minikler ve Yıldızlar kategorisinde yapılan turnuvada sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Turnuva sonunda dereceye girenler için ödül töreni düzenlendi. Ödülleri Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman ve Karate İl Temsilcisi Oğuz Ökten takdim etti.

"Gençliğe hizmet etmeye devam edeceğiz"

Ödül töreninde bir konuşma yapan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, turnuvaya katılan sporcuları tebrik ederek, "Sivas olarak önümüzdeki süreçte spor ve sporcu dostu bir şehir olmayı hedefliyoruz. İlimizdeki spor altyapısının geliştirilmesi ve bu tür organizasyonlarda sporcularla birlikte olmaya devam edeceğiz. Turnuvaya katılan sporcularımıza, antrenörlerimize ve hakemlerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah burada yetişecek sporcularımızla birlikte önümüzdeki süreçte Türk sporunu uluslararası arenada temsil edecek nice sporcuları yetiştirmek için gayret edeceğiz. Biz gençliğe hizmet etmeye devam edeceğiz. Dereceye giren sporcularımızı ve onları yetiştiren hocaları da tebrik ediyorum" dedi. - SİVAS

Sivas'ta karate rüzgarı esti
Sivas'ta karate rüzgarı esti
Sivas'ta karate rüzgarı esti
Sivas'ta karate rüzgarı esti
Sivas'ta karate rüzgarı esti
Sivas'ta karate rüzgarı esti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, karateci Uğur Aktaş'ın Tokyo 2020'de madalyayı garantilemesiyle Türkiye adına Londra 1948'in 12 madalyalık...
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, karateci Uğur Aktaş'ın Tokyo 2020'de madalyayı garantilemesiyle Türkiye adına Londra 1948'in 12 madalyalık...

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Meral Akşener Mustafa Varank Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Haluk Levent Yonca Evcimik Mohammed Al Saloussi
Spor Mete Gazoz Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Alex Teixeira Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sivas'ta karate rüzgarı esti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 16:03:13. #1.15#

title