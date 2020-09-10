Sivas'ta karantinaya uymayanlar KYK yurtlarında kalacak Sivas'ta karantinaya uymayanlar KYK yurtlarında kalacakİÇİŞLERİ Bakanlığı'nca 81 ilin valiliğine gönderilen koronavirüs tedbirleri kapsamında Sivas Valisi Salih Ayhan kentte maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi.

Sivas'ta karantinaya uymayanlar KYK yurtlarında kalacak

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca 81 ilin valiliğine gönderilen koronavirüs tedbirleri kapsamında Sivas Valisi Salih Ayhan kentte maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi. Vali Salih Ayhan, koronavirüs tedbirleri kapsamında testi pozitif olduğu halde karantinaya uymadığı tespit edilenlerin KYK yurtlarına konulacağını ve masraflarının da kendilerinden alınacağını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'nca, tarafından ülke genelinde 'sağlık için hepimiz için' sloganı ile Sivas'ta da kapsamlı koronavirüs denetimi gerçekleştirildi. İl genelinde 974 personel ve 227 ekip ile yapılan denetimlerde maske ve sosyal mesafe uyarılarında bulunuldu. Sivas Valisi Salih Ayhan'da Hikmet Işık Caddesi üzerindeki esnafları ve otobüs duraklarını denetledi. Halk otobüslerini tek tek denetleyen Vali Ayhan, sosyal mesafe ve maske konusunda sürücü ve yolcuları uyardı.

Denetim sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Ayhan, "Bugün biz de ilimizde en kapsamlı en yoğun pandemi denetini gerçekleştiriyoruz. Sivasımız da bin 974 personel 227 ekiple şu an arkadaşlarımız sahada. Ek tedbirler aldık. Bu ek tedbirleri vatandaşa bildirmek hem de kurallara uyulmasını vatandaşımıza sağlamaktır. Özellikle şunun altını çizmek istiyorum. Bu meseleye vatandaşımız sahip çıkmadığı zaman başarı olmamız mümkün değil. Bizde sahadayız sürekli denetim halindeyiz. Sivas'ta genelde kurallarda uyulmasında iyi olduğunu söyleyebiliriz. Fakat toplu taşımada kafelerde lokantalar da düğünlerde bazen konvoyla oluyor bunlarda arzu ettiğimiz seviyede değiliz" dedi.

'İZOLASYONA UYMAYANLAR KYK YURTLARINDA KARANTİNAYA ALINACAK'

Koronavirüs testi pozitif olduğu halde izolasyona uymayanların KYK yurtlarında kalacağını ve masraflarını da kendilerinin ödeyeceğini açıklayan Vali Ayhan, "Yeni bir karar daha aldık. Dün kamuoyuna açıkladık. Pozitif vaka olup da evde izlenim kararı verilen vatandaşımız eğer bunu ihlal ederse mutlak suretle para cezası verilecek. Ayrıca KYK'da arkadaşlarımız hazırlıklarını yaptılar. Orada bir bölüm ayırdık. Onların orada kalan sürelerini tamamlamasını sağlayacağız. Devletin yaptığı masraf konaklama, yemek ve diğer giderler de kişinin kendisinden tahsis edilecek" diye konuştu.

'6 AYDA 150 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ'

Kentteki koronavirüs istatistikleri hakkında da bilgi veren Vali Ayhan, "65 yaş vatandaşımız en riskli grup. Pandemi 12 Mart'ta başladı. Şu ana kadar da il genelinde Kovid-19'dan yaklaşık olarak 150 vatandaşımız vefat etti. Yani alt aylık süreç içerisinde. Genelde ölenlerin yaş ortalamasına baktığımız da, sürekli biz istatistik analiz yapıyoruz. Doğru politika belirlemek için. Ölen vatandaşlarımızın ortalama 73 yaşında. Dolayısıyla bu kronik rahatsızlığı olan ve yaşı belirli seviyede olanlar daha fazla etkileniyorlar. Bizim yaptığımız analizlerde yüzde 36'sı ev hanımı yüzde 16'sı emekli yüzde 13'ü de çocuk. Yani neredeyse vakalarımızın yüzde 70'i üretmeyen bir kesim. Bunlar da sürekli hareketli. Hareketliliğin azalmasını özellikle istiyoruz. Geri kalan yüzde 30'sa; sağlık çalışanlarımız sürekli işin içinde, emniyet çalışanlarımız sahada onlar. Görevleri gereği olanlar. Sahada olan daha dikkatli oluyor. Çalışan daha dikkatli oluyor. Kamu görevlileri daha dikkatli oluyor. Çalıştıkları için. Ama çalışmayan, üretmeyen biraz rahat hareket ediyor" dedi.

'300 SAĞLIK ÇALIŞANI KORONAVİRÜSE YAKALANDI'

İl genelinde 300 sağlık çalışanının koronavirüse yakalandığını belirten Vali Ayhan, "Bizim 10 binin üzerinde sağlık çalışanlarımız var. Özel kamu fark etmez, ilçeler ve il merkezi. 9 bin 800 yeni atamalarla 10 bini de geçti. 10 bin sağlık çalışanı içerisinde yaklaşık 300 civarında sağlık çalışanımız kovid oldu. Bunların içinde iyileşenler var. Bu da yaz hareketliliğinden kaynaklı, izne gidip gelenler. Bun rağmen sağlıkçılarımız fedakarca çalışıp en çok kendini koruyan grupların başında gelmekteler" ifadelerini kullandı.

Sivaslılar ise, özellikle koronavirüs testi pozitif olduğu halde kurallara uymadan sokacağı çıkıp hastalığı yayanlara yönelik, yurtta karantinaya alınacak olmaları uygulamasını yerinde ve faydalı bulduklarını dile getirdi.

Kaynak: DHA