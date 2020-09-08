Sivas'ta karantinaya uymayan kişilere 317 bin 700 lira para cezası
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Sivas'ta karantinaya uymayan kişilere 317 bin 700 lira para cezası

Sivas'ta korona virüsü testi pozitif olan ve evde gözlem altında olması gerekirken karantina hükümlerine uymayan 118 kişiye toplamda 317 bin 700 TL idari para cezası kesildi.

Sivas'ta karantinaya uymayan kişilere 317 bin 700 lira para cezası
08.09.2020 17:20 | Son Güncelleme: 08.09.2020 17:25

Sivas'ta korona virüsü testi pozitif olan ve evde gözlem altında olması gerekirken karantina hükümlerine uymayan 118 kişiye toplamda 317 bin 700 TL idari para cezası kesildi.

Sivas'ta Covid-19 testi pozitif çıkan ve evde karantinadayken kurallara uymayanlara ceza yağdı. Karantina kurallarına uymayan 118 kişiye kişi başı 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplamda 371 bin 700 Türk Lirası idari para cezası uygulandı. Sivas Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre kentte Korona virüsü tedbirler uymayanlara ceza kesildi. Açıklamada; "Salgınla mücadelemizi ve sağlıkçılarımızın gayretini sekteye uğratan, Covid-19 olmasına rağmen karantina hükümlerine uymayan 118 kişiye 3 bin 150'şer TL cezai işlem uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi. Aynı zamanda açıklamada toplum sağlığını ve kendi sağlığını hiçe sayan vatandaşlara müsamaha gösterilmeyeceği ifadelerine yer verildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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