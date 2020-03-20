Sivas'ta karantinaya uymayan 3 kişiye para cezası SİVAS'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışından kente gelen ve karantina sürecine uymayan 3 kişiye, 3 bin 150'şer TL idari para cezası kesildi.

SİVAS'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışından kente gelen ve karantina sürecine uymayan 3 kişiye, 3 bin 150'şer TL idari para cezası kesildi.

İl merkezi ve ilçelerinde yapılan kontroller ve denetlemelerde, yurt dışından ülkeye giriş yapıp, Sivas'a gelen 3 kişiye Toplum Sağlığı Merkezi görevlilerince koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca evden çıkmamaları gerektiği tebliğ edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde bu kişilerin belirttikleri adresten izin almadan ayrıldıkları tespit edildi. Karantina kuralına uymadıları için 3 kişiye 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunun 282. maddesi ve Hıfzısıhha Kurulu Kararı gereğince 3 bin 150'şer TL idari para cezası kesildi.

Kaynak: DHA