Sivas'ta karantinadakilere 'Anneler Günü' sürprizi
Sivas'ta karantinadakilere 'Anneler Günü' sürpriziSİVAS'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında Hindistan'dan getirilip Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlarda karantinada olan kadınlara 'Anneler Günü' sürprizi yapıldı.
Sivas'ta karantinadakilere 'Anneler Günü' sürprizi
SİVAS'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında Hindistan'dan getirilip Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlarda karantinada olan kadınlara 'Anneler Günü' sürprizi yapıldı.
Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan Başbakan Binali Yıldırım Kampüsü'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında Hindistan'dan gelen 69 Türk vatandaşı karantina altında tutuluyor. Karantina altındaki vatandaşlar Anneler Günü'nde de unutulmadı. Yurt görevlileri çocuklardan uzakta olan annelerin Anneler Günü'nü kutlayarak, çiçek takdim etti. Sürpriz karşısında duygulanan anneler, görevlilere teşekkür etti.
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Kaynak: DHA