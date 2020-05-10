Sivas'ta karantinadakilere 'Anneler Günü' sürprizi
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Sivas'ta karantinadakilere 'Anneler Günü' sürprizi

Sivas'ta karantinadakilere 'Anneler Günü' sürprizi
10.05.2020 15:37 | Son Güncelleme: 10.05.2020 15:41

Sivas'ta karantinadakilere 'Anneler Günü' sürpriziSİVAS'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında Hindistan'dan getirilip Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlarda karantinada olan kadınlara 'Anneler Günü' sürprizi yapıldı.

Sivas'ta karantinadakilere 'Anneler Günü' sürprizi

SİVAS'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında Hindistan'dan getirilip Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlarda karantinada olan kadınlara 'Anneler Günü' sürprizi yapıldı.

Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan Başbakan Binali Yıldırım Kampüsü'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında Hindistan'dan gelen 69 Türk vatandaşı karantina altında tutuluyor. Karantina altındaki vatandaşlar Anneler Günü'nde de unutulmadı. Yurt görevlileri çocuklardan uzakta olan annelerin Anneler Günü'nü kutlayarak, çiçek takdim etti. Sürpriz karşısında duygulanan anneler, görevlilere teşekkür etti.

Sivas'ta karantinadakilere 'Anneler Günü' sürprizi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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