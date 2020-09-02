Sivas'ta karantinadaki Yağmur'a jandarmadan sürpriz doğum günü
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Sivas'ta karantinadaki Yağmur'a jandarmadan sürpriz doğum günü

Sivas'ın Divriği ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve evinde karantina altına alınan genç kıza, jandarma ekibi doğum günü sürprizi yaptı.

Sivas'ta karantinadaki Yağmur'a jandarmadan sürpriz doğum günü
02.09.2020 13:43 | Son Güncelleme: 02.09.2020 13:46

Sivas'ın Divriği ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve evinde karantina altına alınan genç kıza, jandarma ekibi doğum günü sürprizi yaptı.

Divriği ilçesi Başaören köyünde yaşayan Yağmur Metin'in Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Köyündeki evinde karantinaya alınan Metin'in ailesi, 20 yaşına giren kızlarının doğum gününün kutlanması konusunda jandarmadan yardım istedi.

Metin'i telefonla arayan Divriği İlçe Jandarma Komutanlığında görevli bir kadın astsubay, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ziyarete geleceklerini söyledi.

Daha sonra köye giden koruyucu kıyafetli jandarmalar, ellerinde doğum günü pastasıyla Yağmur Metin'in doğum gününü kutladı.

Hazırlanan sürpriz karşısında duygulanan Metin, jandarma ekibine teşekkür etti.

Kaynak: AA

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