Sivas'ta karantinadaki vatandaşa doğum günü sürprizi

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan bir vatandaşa doğum günü sürprizi yapıldı.

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan bir vatandaşa doğum günü sürprizi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında Almanya, Avusturya ve Hindistan'dan getirilen 639 Türk vatandaşı, karantina dönemini Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Sivas Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu Başbakan Binali Yıldırım Kampüsünde geçiriyor.

Her türlü imkanın sunulduğu yurtta, Almanya'dan gelen ve karantina sürecini geçiren Musa Arzuman için doğum günü sürprizi hazırlandı.

Özel kıyafetli bir yurt görevlisi, "İyi ki doğdun, mutlu yıllar" tezahüratları eşliğinde üzerinde mumlar yanan pastayı 38 yaşına giren Arzuman'ın odasının önüne götürdü.

Bu sırada karantinadaki bazı vatandaşlar da odalarının kapılarından alkışlarla bu ana eşlik etti.

Üzerinde "İyi ki doğdun Musa, karantinada 11. gün" yazan doğum günü pastası karantina altındaki vatandaşlara ikram edildi.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından da yapılan paylaşımda, "İyi ki doğdun Musa. Bu doğum gününde belki ailenin yerini alamadık ama bir nebze de olsa seni özel bir gününde yalnız bırakmak istemedik." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA