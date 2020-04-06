Sivas'ta karantinadaki köyü izinsiz terk eden 2 kişiye para cezası Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde karantinadaki köyü izinsiz terk eden 2 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde karantinadaki köyü izinsiz terk eden 2 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı. Koyulhisar Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, karantina altındaki Boyalı köyünde yaşayan iki kişinin tarla yollarını kullanarak ilçe merkezine geldikleri tespit edildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymayan bu kişilere, bulaşıcı hastalıklara karşı alınan tedbirlere aykırı davranmaktan 3 bin 150'şer lira ceza kesildi. Kaynak: AA