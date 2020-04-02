Sivas'ta karantinadaki köyden ayrılan 2 kişiye para cezası Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, karantinadaki bir köyden çıkış yasağına uymayan 2 kişiye idari para cezası uygulandı.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, karantinadaki bir köyden çıkış yasağına uymayan 2 kişiye idari para cezası uygulandı.

Akıncılar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ekiplerin karantinadaki Şenbağlar köyünde yaşayan 2 kişinin çıkış yasağına uymadıklarını ve ikametlerden ayrıldıklarını tespit ettiği belirtildi.

İlçede Fikret Tekin Caddesi'nde yakalanan 2 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanununa muhalefet kapsamında toplam 6 bin 300 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA