Sivas'ta karantinadaki köyden ayrılan 2 kişiye para cezası
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, karantinadaki bir köyden çıkış yasağına uymayan 2 kişiye idari para cezası uygulandı.
02.04.2020 20:20 | Son Güncelleme: 02.04.2020 20:20
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, karantinadaki bir köyden çıkış yasağına uymayan 2 kişiye idari para cezası uygulandı.
Akıncılar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ekiplerin karantinadaki Şenbağlar köyünde yaşayan 2 kişinin çıkış yasağına uymadıklarını ve ikametlerden ayrıldıklarını tespit ettiği belirtildi.
İlçede Fikret Tekin Caddesi'nde yakalanan 2 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanununa muhalefet kapsamında toplam 6 bin 300 lira idari para cezası uygulandı.
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Kaynak: AA