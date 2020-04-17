Sivas'ta karantinadaki köyde sessizlik hakim SİVAS'ta koronavirüs salgınına yönelik 18 yerleşim yerindeki karantina uygulaması devam ediyor.

SİVAS'ta koronavirüs salgınına yönelik 18 yerleşim yerindeki karantina uygulaması devam ediyor. Karantina altındaki Şarkışla ilçesine bağlı Yapracık köyünde ise sessizliğin hakim olduğu görüldü.

Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla İl Hıfzısıhha Kurulu kararı doğrultusunda Koyulhisar ilçesi Boyalı ve Sütlüce köyleri, Akıncılar ilçesi Şenbağlar köyü, Suşehri ilçesi Çitlice, Çakırlı, Erence, Akşar mahalleleri, Aşağı Mahalle ile Tepeardı Mahalsi Canikdağı Sokak'ta bulunan 15 kişinin yaşadığı aile apartmanı, Zara ilçesi Merkez Mahallesi ile ilçeye bağlı Korkut köyü, Tuzla, Ağılönü, Eskiköy ve Uzunoğlan mezraları, Şarkışla ilçesi Yapracık köyü ve Gölova ilçesi Boğazköy ve Doğanşar ilçesi Sarısuat köyü karantinada bulunuyor. Karantina altındaki köylerde giriş ve çıkışlara izin verilmiyor. Köylerdeki vatandaşların ihtiyaçları ise Vefa Destek ekipleri tarafından sağlanıyor.

Kentte 14 Nisan günü karantina altına alınan Şarkışla ilçesine bağlı 70 nüfuslu Yapracık köyünde sessizliğin hakim olduğu görüldü. Giriş ve çıkışların yasaklandığı köyde kimsenin evlerinden çıkmadığı görüldü. Bölgede jandarma ekipleri denetimlerini sürdürürken, köydeki sessizlik drone ile havadan da görüntülendi.

Öte yandan Koyulhisar ilçesine bağlı Boyalı ve Akıncılar ilçesine bağlı Şenbağlar köylerinde ise daha önce bir hafta uzatılan karantina süresi ise yarın dolacak. İkinci bir uzatma söz konusu olmazsa bu köylerin karantinası kaldırılacak.

Kaynak: DHA