Sivas'ta karantinadaki erasmus öğrencileri, kaldıkları yurttan ayrıldı (2)
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Sivas Belediyesi, İstanbul, Sivas, Güncel

Sivas'ta karantinadaki erasmus öğrencileri, kaldıkları yurttan ayrıldı (2)

UÇAK İSTANBUL'A HAREKET ETTİKarantina süreci biten ve özel izinle uçakla İstanbul'a gidecek olan 170 öğrenci, Sivas Belediyesi'ne ait otobüslerle Nuri Demirağ Havalimanı'na geldi.

08.04.2020 13:30 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:30
Sivas'ta karantinadaki erasmus öğrencileri, kaldıkları yurttan ayrıldı (2)

 

UÇAK İSTANBUL'A HAREKET ETTİ

Karantina süreci biten ve özel izinle uçakla İstanbul'a gidecek olan 170 öğrenci, Sivas Belediyesi'ne ait otobüslerle Nuri Demirağ Havalimanı'na geldi. Burada öğrenciler için Türk Hava Yolları'na ait Sivas-İstanbul uçağı hazırlandı. Bilet sırasında öğrencilerin sosyal mesafeye uyduğu görüldü. Bilet izin işlemleri tamamlanan öğrenciler uçağa bindi. Uçak, İstanbul'a gitmek üzere havalandı.


Kaynak: DHA

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