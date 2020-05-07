Sivas'ta, karantinadaki 565 Türk vatandaşı evlerine uğurlandı

Sivas'ta, karantinadaki 565 Türk vatandaşı evlerine uğurlandıALMANYA ve Avusturya'dan getirilerek koronavirüs tedbirleri kapsamında Sivas'ta yurda yerleştirilen Türk vatandaşları, karantina sürelerinin dolmasının ardından evlerine uğurlandı.

Sivas'ta, karantinadaki 565 Türk vatandaşı evlerine uğurlandı

ALMANYA ve Avusturya'dan getirilerek koronavirüs tedbirleri kapsamında Sivas'ta yurda yerleştirilen Türk vatandaşları, karantina sürelerinin dolmasının ardından evlerine uğurlandı.

Avusturya ve Almanya'da uçakla Sivas'a getirilerek, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Başbakan Binali Yıldırım Kampüsü'ndeki yurtlara yerleştirilen Türk vatandaşlarının karantina süreleri sona erdi. Karantina sürelerini dolduran 565 kişi bu sabah itibariyle yurtlardan ayrıldı. Yurttan ayrılanlar illere göre güzergah belirlenerek otobüslerle memleketlerine uğurlandı. Yurtta Hindistan'dan gelen 69 Türk vatandaşının ise karantina süreci devam ediyor. Kalanların karantina süresi ise 13 Mayıs'ta dolacak.

'ÇOK ŞÜKÜR VATANIMIZ VAR'

Avusturya'dan gelen Nedime Melikoğlu (50), "14 gün süre içerisinde gerçekten çok rahat ettirildik. Bütün çalışanlara, AFAD, Kızılay ve Sağlık İl Müdürlüğü ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir otelde kaldık. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Ne mutlu Türküm diyene diyelim. Gerçekten her şeye rağmen ülkemizde olmaktan çok mutluyuz" dedi.

Almanya'dan gelen Semra Demirkol (49) ise, "Sivas'a gelirken ilk önce bize Ankara demişlerdi sonra Sivas'a geldik. Ama insanlar bizi o kadar güzel karşıladılar ki hepimize aile sıcaklığı verdiler. Herkese çok teşekkür ederim. Ben rahatsızlandım. 1 saat içerisinde ambulans geldi hastaneye götürdüler. Tedavimi yaptılar. Yurt dışında bunu göremedik. Ama bizim insanlarımız Türkiye'nin kıymetini bilmiyorlar. Almanya'dan o kadar kötü durumda geldik ama çok şükür vatanımız var." diye konuştu.

Almanya'dan gelen Rıdvan Balkan da yurt görevlilerinin rahat bir karantina süreci geçirebilmeleri için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Süreç sıkıcıydı ama yapacak bir şey yok. Mecbur ailemiz ve diğer insanların sağlığı için karantinada kaldık. Herkese çok teşekkür ediyorum. Ellerinden geleni yaptılar. Almanya'dan geldiğimde ben bu kadar temiz bir yer beklemiyordum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA