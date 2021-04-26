Sivas'ta karantinada olması gereken Kovid-19 temaslısı bankada yakalandı

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki karantina uygulamasını ihlal eden bir kişi, banka şubesinde yakalandı.

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki karantina uygulamasını ihlal eden bir kişi, banka şubesinde yakalandı.

Y.A. (57), sabah saatlerinde kent merkezindeki iş yerinin karşısındaki bir bankanın Sivas şubesine gitti.

Burada yapılan HES kodu sorgulamasında Y.A'nın Kovid-19 temaslısı olduğu ortaya çıkınca polise bilgi verildi.

Polis ekipleri, Y.A. hakkında karantinayı ihlal ettiği gerekçesiyle ceza tutanağı düzenledi.

Y.A. hakkında adli işlem başlatılacağı da belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde