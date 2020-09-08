Sivas'ta karantina tedbirlerine uymayan 118 kişiye para cezası Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina tedbirlerine uymayan 118 kişiye 371 bin 700 lira para cezası uygulandı.

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina tedbirlerine uymayan 118 kişiye 371 bin 700 lira para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında evde karantina altındaki vatandaşlara yönelik denetimlerin sürdüğü belirtildi.

Yapılan denetimlerde karantina hükümlerine uymayan 118 kişiye toplamda 371 bin 700 lira ceza kesildiği aktarılan açıklamada, "Salgınla mücadelemizi ve sağlıkçılarımızın gayretlerini sekteye uğratan, Kovid-19 olmasına rağmen karantina hükümlerine uymayan 118 kişiye, 3 bin 150'şer lira cezai işlem uygulanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA