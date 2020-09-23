Karantina kurallarını ihlal eden 23 kişi KYK yurduna yerleştirildi - SİVAS
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Karantina kurallarını ihlal eden 23 kişi KYK yurduna yerleştirildi - SİVAS

23.09.2020 16:17 | Son Güncelleme: 23.09.2020 16:52

Sivas Valisi Salih Ayhan, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina kurallarını ihlal eden 23 kişinin Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) ait yurda yerleştirildiğini bildirdi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina kurallarını ihlal eden 23 kişinin Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) ait yurda yerleştirildiğini bildirdi.

Ayhan, Kovid-19 testi pozitif çıkan ve evde izole olması gerekirken bunu ihlal eden vatandaşların yurtlara yerleştirildiğini dile getirerek "Vatandaşlar işin vahametini anlamaya başladı, ciddi ihbarlar da geliyor. Komşusunu ihbar edenler oluyor." dedi.

Tedbiri en erken alan illerden birinin, Sivas olduğuna dikkati çeken Ayhan, KYK yurtlarında 23 kişinin izole edildiğini ifade etti.

Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'nde (ÇAGEM) halen 371 kişinin tedavi gördüğünü aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"Sivas'ta 10 Ağustos-12 Eylül tarihleri arasında çok yoğun bir vaka artışı oldu, ciddi bir tırmanış oldu ama bütün kurumlarımız tüm enerjisini bir noktaya birleştirdi. Bu yoğun vaka artışına rağmen sağlık sistemimiz dimdik ayakta durdu. Ciddi manada aşağı düşüşü sağlamış oldu. 12 Eylül itibarıyla da ciddi manada bir azalış olmaya başladı."

Kurallara uymayanlara 5 milyon 858 bin lira ceza yazıldı

Ayhan, kurallara uymayanlara ceza yazılmaya devam edildiğine dikkati çekerek "5 bin 11 kişiye ve 347 iş yerine toplam 5 milyon 858 bin 530 lira ceza uygulandı. Bu cezaların silinmesi gibi bir durum söz konusu değil." diye konuştu.

Karantina kurallarını ihlal eden 23 kişi KYK yurduna yerleştirildi - SİVAS

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mike Pompeo Angela Merkel Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülay Müge Anlı Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Sörloth Tamer Tuna Mbaye Diagne Malcolm Thomas Josef De Souza
Daha Fazla Twitter Saldırı Mahkeme Cep Telefonu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karantina kurallarını ihlal eden 23 kişi KYK yurduna yerleştirildi - SİVAS - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.9.2020 17:15:31. #1.14#
title