Sivas'ta, karantina kurallarına uymayanlara ceza yağdı SİVAS'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında testleri pozitif olan ve evde gözlem altındayken karantina kurallarına uymayan 11 kişiye toplam 34 bin 650 TL ceza uygulandı.

SİVAS'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında testleri pozitif olan ve evde gözlem altındayken karantina kurallarına uymayan 11 kişiye toplam 34 bin 650 TL ceza uygulandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında testleri pozitif olan ve evde gözlem altında tutulan hastalardan 11 kişinin karantina kurallarına uymadıkları belirlendi. Yapılan çalışma sonrasında kurallara uymayan 11 kişiye toplamda 34 bin 650 TL para cezası kesildi. Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Covid-19 tedbirleri kapsamında; Pozitif olan ve evde gözlem altında tutulan hastalardan 11 kişinin, son 1 hafta içinde yapılan kontrollerinde, kurallara uymadıkları tespit edilmiştir. Şahıslara 3150'şer lira para cezası uygulanarak haklarında adli işlem başlatılmıştır" denildi.

Kaynak: DHA