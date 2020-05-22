Sivas'ta karantina kurallarına uymayan 2 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina kurallarına uymayan 2 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.
22.05.2020 13:13 | Son Güncelleme: 22.05.2020 13:13
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina kurallarına uymayan 2 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.
Koyulhisar Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'dan bu sabah ilçeye gelip evlerine gitmek yerine çarşıda, bankada işlem yapan, 14 gün izole kararına uymayan 2 kişi tespit edildi.
Polis ekipleri bu kişilere 3 bin 150'şer lira idari para cezası uyguladı.
Kaynak: AA