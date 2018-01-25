Sivas'ta Kar Yağışıyla 420 Köy Yolu Kapandı (2)

ENGELLİ VE HAMİLELERE İDARİ İZİN

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle rehabilitasyon merkezlerindeki eğitime yarın için 1 gün süreyle ara verildi. Sivas Valiliği tarafından duyurulan kararda, ayrıca kamu kurumlarında görev yapan engelliler ile hamilelerin de idari izinli sayılacağı belirtildi.