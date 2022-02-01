Sivas'ta kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı - Haberler
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Sivas'ta kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı

AA, Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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Sivas'ta kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı

Sivas'ta gece aralıklarla devam eden ve sabah etkisini kaybeden kar yağışının ardından soğuk hava etkili olmaya başladı.

SİVAS (AA) - Sivas'ta gece aralıklarla devam eden ve sabah etkisini kaybeden kar yağışının ardından soğuk hava etkili olmaya başladı.

Dondurucu soğuk nedeniyle birçok binanın yağmur suyu giderleri ve boruları dondu.

Balkon ve çatılar ile bazı camilerin kubbelerinde uzun buz sarkıtları oluştu, çeşmeler buzla kaplandı.

Tarihi Behram Paşa Hanı'nın yan kısmındaki oluklarda buz sarkıtlarının boyu yaklaşık 4 metreye ulaştı.

Belediye ekipleri, kaldırımlarda biriken kar ve buz kütlelerini temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde kar kalınlığı 150 santimetre ölçüldü.

Sivas'ta kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı

Sivas'ta kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı

Sivas'ta kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı

Sivas'ta kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı

AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel

Sivas, kar, Güncel, Haber

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