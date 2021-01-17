Sivas'ta kar yağışı ve fırtına nedeniyle elektrik direkleri devrildi
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Sivas'ta kar yağışı ve fırtına nedeniyle elektrik direkleri devrildi

17.01.2021 19:35 | Son Güncelleme: 17.01.2021 19:38
Sivas'ta kar yağışı ve fırtına nedeniyle elektrik direkleri devrildi

Sivas'ta kar yağışı ve fırtına nedeniyle bazı ilçelerde elektrik direkleri devrildi, bazı yerleşim yerleri elektriksiz kaldı.

Sivas'ta kar yağışı ve fırtına nedeniyle bazı ilçelerde elektrik direkleri devrildi, bazı yerleşim yerleri elektriksiz kaldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kar yağışı, fırtına ve anlık sıcaklık farkı nedeniyle, Sivas genelinde bazı bölgelerde yaşanan iletişim ve enerji hatlarındaki arızaların giderilmesi için Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ) ekipleri çalışma başlattı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, elektrik arızası yaşanan bölgelerden biri olan merkeze bağlı Yıldız beldesinde ÇEDAŞ ekiplerince devam eden elektrik arıza çalışmalarını inceledi.

ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Ayhan, aşırı sulu kar yağması, hızı saatte 130 kilometreyi geçen fırtına ve anlık sıcaklık farkı nedeniyle enerji hatlarında kopma meydana geldiğini ve daha sonra da bazı bölgelerde yaygın olarak elektrik sıkıntısı yaşandığını belirtti.

Yerleşim yerlerinden çok sayıda ihbar alındığını, bunların içerisinde asılsız ihbarların da olduğunu anlatan Ayhan, bin 328 adet ihbarın doğru olduğunun tespit edildiğini aktardı.

Bin 200'e yakın ihbarın yapıldığı bölgelerde arızaların giderildiğini belirten Ayhan, "Sivas merkez, Şarkışla, Gemerek ve Yıldızeli'nde 55 mahalleye elektrik verildi. 258 adet köyün de büyük bir kısmının elektrik arızası yapıldı. Mevsimsel değişiklik, anlık sıcaklık farkı ve fırtınanın olması ilimize birkaç gün olağanüstü sıkıntı yaşattı." ifadelerini kullandı.

250 personel ve 100 araç arızayı gidermek için sahada görev yapıyor

Arıza yaşanan bölgelerde, vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için 250 personel, 84 ekip ve 100 araç ile yoğun bir çalışma gerçekleştirildiğini anlatan Vali Ayhan, şunları kaydetti:

"Gönül isterdi ki hiç kimse mağdur olmasın, sıkıntı yaşamasın. Ancak, bazen mücbir sebepler öngörülemeyen sorunları da beraberinde getiriyor. Halkımızın hoşgörüsü için teşekkür ediyoruz. Hiç endişeniz olmasın, herkes var gücüyle çalıştı, sıkıntılar çözüme kavuştu."

Bu arada İmranlı ilçesi Koyunkaya köyü mevkisinde yoğun kar yağışı nedeniyle enerji nakil hatlarında arıza meydana geldi.

Bölgeye sevk edilen ÇEDAŞ ekipleri, karla kaplı yolların açılmasının ardından arızayı gidermek için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Sevindik

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