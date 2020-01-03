Sivas'ta kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

03.01.2020 21:49 | Son Güncelleme: 03.01.2020 21:54

Sivas'ta akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı trafiğe hazırlıksız çıkan sürücülere zor anlar yaşattı.



Sivas'ta hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ile bir süredir etkili olan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı kısa sürede şehri beyaza bürüdü. Sivaslılar tarihi kent meydanında yağan karın tadını çıkarttı. Yağar kar şehrin ışıkları ile kartpostallık görüntüler oluşturdu. Trafikte ise aksamalar yaşandı. Seyfebeli, Yağdonduran, Ziyarettepe, Geminbeli, Kızıldağ ve Çamlıbel geçitlerinde ağır tonajlı araçlar ulaşımda güçlük çekti. Zincirsiz araçlar yollarda kaldı. Uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri karın yağması ile tuzlama ve yol açma çalışmalarına başladı. - SİVAS

Kaynak: İHA