Sivas'ta kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı
Haberler » Güncel » Sivas'ta kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı - Haber

Sivas'ta kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

Sivas-Tokat karayolu Çamlıbel Geçidi'nde etkili olan kar yağışı hazırlıksız yakalanan sürücülere zor anlar yaşattı.

25.12.2019 12:40 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:42
Sivas'ta kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

Sivas-Tokat karayolu Geçidi'nde etkili olan kar yağışı hazırlıksız yakalanan sürücülere zor anlar yaşattı.

Sivas'ta etkili olan yağmur yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde kar yağışı nedeniyle ağır vasıta sürücüleri zor anlar yaşadı. Kar yağışının devam ettiği bölgede yüklü çekiciler geçidi tırmanmakta zorluk çekti. Geçidi tırmanamayan bazı sürücüler zincir takmak zorunda kaldı. Kar yağışının yoğun şekilde devam ettiği bölgede Karayollarına bağlı karla mücadele ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

(Onur Erden/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Sivas'ta kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler