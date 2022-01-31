Kar yağışı nedeniyle oluşturulan kriz masasında tedbirler ele alındı

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, yoğun kar yağışına karşı teyakkuz halinde olduklarını söyledi.

İl merkezi ve ilçelerde etkisini artırarak devam ettiren kar yağışı nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde kriz masası oluşturuldu.

Burada kentteki kurum müdürleri ve kaymakamlarla toplantı yapan Vali Ayhan, sabah saatlerinden itibaren kentte yoğun kar yağışının başladığını ifade etti.

Kar yağışına bağlı olarak yolların durumunu değerlendirdiklerini ve araç ile ekipmanları tekrar gözden geçirdiklerini belirten Ayhan, "Hazırlıklarımız gayet iyi, yollarımızın hemen hemen tamamı açık vaziyette. Yaklaşık 300'e yakın köy yolumuz kapalı. Buraları da inşallah arkadaşlarımız en kısa zamanda açacaklar." dedi.

Ayhan, tüm kurumların hummalı şekilde sahada görev yaptığını aktararak, şunları kaydetti:

"Şu an bir olumsuzluk bulunmamakta, hepimiz teyakkuzdayız ve hazırlıklıyız. Vatandaşlarımızın sağlıklı ulaşım sağlaması ve gündelik ihtiyaçlarını gidermesi konusunda da gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Hamdolsun şuan bir sıkıntımız olmadığını söyleyebilirim. Burada 2 günlük nöbetimiz devam edecek. Vatandaşlarımızdan bazı taleplerim olacak. Bazı idari kararlar da aldık. Mesailer 2 gün 09.30'da başlayacak ve 17.00'de bitecek. Bunun temel mantığı ise yollarımızın sabah ulaşıma hazır olması. Belediyemizden gelen taleple bu şekilde bir adım atmış olduk. Hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın yaşam koşullarını zorlaştırmayıp onlara insani görevimizin gereği olarak da 2 gün idari izin verdik. İl genelindeki hareketliliği biraz azaltarak da çalışmaları kolaylaştırmayı hedefledik."

Ayhan, vatandaşlardan çok zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını, dışarı çıkanlardan ise toplu taşıma araçlarını kullanmalarını talep etti.