Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 176 köy yolu ulaşıma kapandı - Haberler
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Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 176 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 176 köy yolu ulaşıma kapandı
AA / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 176 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

SİVAS (AA) - Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 176 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkisini gösteren kar yağışının ardından 176 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, 32 greyder, 22 yükleyici, 6 dozer, 7 kar bıçaklı kamyon, 26 servis kamyonu ve 140 personel ile kapalı köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 176 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 176 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 176 köy yolu ulaşıma kapandı

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AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri

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